«Крымский ветер»: Возле Севастополя упал в море российский Су-30СМ 6 11.09.2024, 17:19

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Он потерпел крушение после удара по Украине.

Telegram-канал «Крымский ветер» пишет, что прошедшей ночью недалеко от Севастополя потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ.

Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем севернее Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковой Украине.

Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных (стреляли по вышкам в море), после чего пропал с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край РФ).

В ходе поисковых работ, как утверждает Telegram-канал, найдено масляное пятнов, а также обломки самолета, в том числе — крыло. Поднять ничего не смогли.

На борту самолета были два российских летчика в звании капитана.

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