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Бойцы полка им. Кастуся Калиновского взяли в плен российских военных

  • 11.09.2024, 18:19
  • 1,900
Бойцы полка им. Кастуся Калиновского взяли в плен российских военных

Фотофакт.

В полку имени Кастуся Калиновского рассказали о ряде успешных боевых операций на фронте в Украине. Во взаимодействии с другими подразделениями калиновцы захватили и удержали вражеские позиции, а также провели разведывательно-поисковые действия. В близком огневом контакте пехотинцы полка уничтожили около десятка российских военных, а двоих взяли в плен.

Среди калиновцев есть несколько раненых. Их жизням ничего не угрожает, они уже на лечении.

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