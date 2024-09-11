Бойцы полка им. Кастуся Калиновского взяли в плен российских военных
- 11.09.2024, 18:19
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Фотофакт.
В полку имени Кастуся Калиновского рассказали о ряде успешных боевых операций на фронте в Украине. Во взаимодействии с другими подразделениями калиновцы захватили и удержали вражеские позиции, а также провели разведывательно-поисковые действия. В близком огневом контакте пехотинцы полка уничтожили около десятка российских военных, а двоих взяли в плен.
Среди калиновцев есть несколько раненых. Их жизням ничего не угрожает, они уже на лечении.