Путин поручил готовить запрет на вывоз из РФ урана, титана и никеля 6 11.09.2024, 18:52

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Диктатор РФ хочет таким образом ответить на санкции Запада.

Уже отрезанная санкциями от западных рынков нефти, стали и угля российская экономика может лишиться возможности экспортировать востребованные в мире ключевые цветные металлы.

Правительству России следует проработать вопрос об ограничениях на продажу за рубеж урана, титана и никеля, заявил в среду диктатор РФ Владимир Путин. По его словам, возможные экспортные запреты должны стать ответом на санкции, которые запрещают поставку ряда товаров в РФ.

«Михаил Владимирович (Мишустин), у меня к вам просьба, — сказал Путин, обращаясь к российскому премьеру на совещании с членами кабмина. — Вы посмотрите, пожалуйста, вот, по некоторым видам товаров, которые мы поставляем на мировой рынок… К нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях — уран, титан, никель».

Путин добавил, что Россия является «является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья», включая природный газ (22% мировых запасов), золота (23%) и алмазов (55%). «Если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать, я не говорю, что завтра нужно это сделать, но подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок», — сказал Путин (цитаты по сайту Кремля).

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