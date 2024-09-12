СМИ: Российский Су-30СМ над Черным морем сбил спецназ ВСУ 3 12.09.2024, 8:06

7,766

Это случилось во время операции по установлению контроля над газодобывающей платформой.

Поздно вечером 10 сентября Силы спецопераций (ССО) ВСУ, предположительно, уничтожили над Черным морем российский истребитель Су-30СМ.

Об этом сообщило издание «Думская», ссылаясь на информированные источники. Официального подтверждения со стороны ВСУ пока нет.

Информация о крушении Су-30СМ на западе от оккупированного Крыма появилась вечером 11 сентября.

Сообщалось, что авиация РФ ведет поисковую операцию на месте падения. Там наблюдается большое масляное пятно и обломки борта. Ищут тела пилотов, которые, предварительно, стали «грузом 200».

Военно-политическое руководство и СМИ России хранят молчание по поводу этого инцидента. Однако, по данным «Думской», самолет был сбит воинами ССО ВСУ.

«Это случилось во время операции по установлению контроля над одной из газодобывающих платформ, которую проводили Силы специальных операций. ССОшники направили к сооружению десант на быстроходных плавсредствах, по которому отработала авиация противника, выпустив шесть ракет. Ответным огнем из ПЗРК десантники сбили «сушку» россиян», — сообщило издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com