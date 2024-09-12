Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение еще одного российского самолета 1 12.09.2024, 8:36

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Есть вероятность, что речь идет о Су-30СМ над Черным морем.

Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 12 сентября, россияне за прошедшие сутки потеряли один самолет.

Таким образом украинские защитники после 22 февраля 2022 года уничтожили уже 369 самолетов РФ.

В Генштабе ВСУ пока не уточняют, при каких обстоятельствах и какой именно самолет был уничтожен. Есть вероятность, что речь идет о Су-30СМ.

Российский истребитель взлетел с аэродрома Саки и исчез с радаров над Черным морем в ночь на 11 сентября.

Истребитель перед исчезновением якобы осуществлял пуски ракет Х-31П и успел выпустить 4 ракеты из шести.

В поисковой операции участвовали вертолеты Ми-8 и Ка-27, а также самолет Ан-26 — они вылетели с аэродрома ЧФ России в Каче.

Также утверждается, что в 80 км к северо-западу от мыса Тарханкут было найдено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в том числе часть крыла.

«На борту пропавшего над морем Су-30СМ были два российских летчика в звании капитана: летчик Степанишин Е.В. и штурман Фомин Д.А. из 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка (в/ч 59882, г. Саки), 1 авиационная эскадрилья», — сообщал мониторинговый канал Крымский ветер.

По неподтвержденной информации, вражеский самолет был сбит с украинского катера.

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