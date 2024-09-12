Войска РФ отказываются штурмовать Волчанск 12.09.2024, 9:49

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В бой бросают необученных.

На Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях. Об этом сообщил представитель ОТГ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска на этом направлении несут значительные потери. В частности, к боям была привлечена четвертая разведывательно-штурмовая бригада имени Александра Невского, но после серьезных потерь, на подкрепление к ней прибыла 128-я отдельная мотострелковая бригада. Также на Харьковщину отправляют военнослужащих из других подразделений.

«Но, по последним данным, подразделения, которые привлекаются к штурмовым действиям непосредственно в Волчанске, имеют довольно низкую подготовку. Ранее эти военнослужащие вообще не участвовали ни в каких боевых действиях. Мы так понимаем, что это новоприбывший личный состав, поднятый Россией мобилизационный ресурс», - отметил Саранцев.

Спикер добавил, что все чаще фиксируются случаи отказа российских военных выполнять боевые задачи. Особенно это заметно на направлениях Глубокое - Липцы и на Волчанском.

«Противник все чаще привлекает личный состав, который морально не готов выполнять любые задачи. То есть, они поднимают мобилизационный ресурс, наскоро его готовят, или обманом, или принуждением, или обещаниями о денежных вознаграждениях отправляют на войну. Но люди понимают, что их обманули, и отказываются в дальнейшем идти в бой», - рассказал Саранцев.

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