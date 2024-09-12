В российском Омске горит танковый завод

В российском Омске горит танковый завод2
- 12.09.2024, 11:50
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Предприятие находится под западными санкциями.
В российском Омске 12 сентября днем загорелась крыша цеха старейшего в Сибирском регионе завода «Омсктрансмаш». Об этом в своем телеграме-канале сообщил омский губернатор Виталий Хоценко.
Согласно оперативной информации главного управления МЧС по Омской области, к тушению пожара привлечены 61 человек и 18 единиц техники.
Как отметили «Ведомости», омский завод входит в ГК «Ростех». На заводе изготавливают технику военного назначения (танки), дорожно-строительные машины, нефтегазодобывающее оборудование и железнодорожную технику. С 2022 г. завод находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Японии, Канады, Украины и Швейцарии.