ВСУ пошли в наступление и продвинулись возле Торецка 12.09.2024, 12:38

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Продвижение украинских сил подтвердилось.

Силам обороны Украины, как, впрочем, и оккупационной группировке ВС РФ, недавно удалось продвинуться в районе Торецка на фоне продолжающихся боев в этом районе 11 сентября. Об этом пишет «Институт изучения войны» в сводке от 11 сентября.

Авторы публикации ссылаются на геолокационные кадры, появившиеся 10 сентября, которые, по их словам, подтверждают незначительное продвижение ВСУ в северо-восточной части Торецка.

Другие геолоцированные кадры, опубликованные 11 сентября, свидетельствуют о том, что российские силы продвинулись вдоль улицы Центральной в восточной части Торецка. Один из российских источников утверждает, что российские силы продвинулись дальше по этой улице и также в полях к юго-востоку от Торецка. Вместе с тем OSINT-исследователи из ISW не обнаружили визуальных подтверждений этим заявлениям.

Также, по словам аналитиков, 10 и 11 сентября российские силы продолжили наземные атаки в районе Дачного (к северо-востоку от Торецка), Пивничного (восточная часть от Торецка) и Нелиповки (юг Торецка).

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