США готовят ликвидировавший Бен Ладена спецназ к вторжению Китая на Тайвань 1 12.09.2024, 14:39

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иллюстративное фото

Тренировки идут уже более года.

Тайное подразделение спецназа Военно-морских сил (ВМС) США Seal Team 6, ликвидировавшее в 2011 году лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена, готовится к оказанию помощи Тайваню в случае вторжения Китая, рассказали Financial Times знакомые с ходом подготовки источники.

По их словам, тренировки идут уже более года в штаб-квартире группы в городе Вирджиния-Бич, примерно в 250 км к юго-востоку от Вашингтона. Подготовка усилилась после того, как бывший командующий подразделением ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе Фил Дэвидсон предупредил, что Китай может напасть на Тайвань в течение шести лет.

Представитель Пентагона подтвердил FT, что американские силы «готовятся и тренируются для широкого спектра непредвиденных обстоятельств».

Отряд Seal Team 6 считается одним из самых элитных подразделений в армии США. В его задачи входит оперативная и стратегическая разведка на море и в прибрежной полосе, проведение разведывательно-диверсионных мероприятий, борьба с терроризмом, морским пиратством, захватом судов, заложников и т.д.

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