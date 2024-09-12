В РФ танкер «Лена Нефть» застрял под мостом на Волге 6 12.09.2024, 16:37

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Он задел рубкой его полотно.

Российский грузового танкера «Лена Нефть», следовавшего по маршруту Татарстан — Ярославль, застрял под железнодорожным мостом в Костроме, сообщает BAZA.

Соответствующее видео было обнародовано в местных пабликах в соцсетях.

Как сообщается, причиной происшествия стало то, что капитан судна не рассчитал его габаритов, в результате чего задел полотно моста рубкой и другими расположенными на палубе объектами.

«Капитан танкера не рассчитал высоту перегона Кострома — Новая — Каримово и габариты собственного судна, после чего «Лена Нефть» воткнулась носом в основание железнодорожного моста», — говорится в сообщении.

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