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В Беларуси собираются поменять ПДД

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  • 12.09.2024, 17:35
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В Беларуси собираются поменять ПДД
Фото: onliner

Что может измениться.

На общественное обсуждение, которое продлится до 27 сентября, вынесен проект указа об изменениях в Правила дорожного движения.

Как сообщает портал pravo.by, документ подготовлен в целях совершенствования организации дорожного движения, снижения количества дорожно-транспортных происшествий и повышения культуры участников дорожного движения.

В частности, среди новшеств то, что документом должны быть закреплены обязанности велосипедистов и лиц спешиваться при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу, а также в отдельных случаях при движении по велопереезду и велосипедной дорожке.

Как отмечено, изменения обусловлены возросшим числом дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах вследствие игнорирования вышеуказанными категориями требований ПДД, касающихся необходимости двигаться со скоростью идущего шагом пешехода.

Также корректируется понятие средства персональной мобильности - электросамокат, гироскутер, сигвей, моноколесо и прочее. Максимальная техническая допустимая скорость такого средства теперь составляет 25 км/ч. Кроме того, запрещено движение данного средства в пешеходных зонах.

Организатор общественного обсуждения выступает Министерство внутренних дел.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси с 12 по 27 сентября 2024 года.

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