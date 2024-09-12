ВСУ из HIMARS накрыли россиян в Курской области 3 12.09.2024, 17:47

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Около 100 оккупантов погибли.

Украинская армия нанесла ракетный удар по крупному скоплению российских военных во время их попытки форсировать реку. Подразделения врага готовились к штурмовым действиям на украинские позиции, но вступить в бой так и не успели. Украинская аэроразведка заметила передвижение россиян и отследила их, после чего передала координаты артиллеристам, сообщает «Диалог».

Россияне пытались действовать под покровом ночи, но тепловизионная камера беспилотника отслеживала все их действия.

После этого ВСУ из реактивных установок залпового огня HIMARS выпустили несколько ракет с кассетной боевой частью, которая накрыла большую площадь, где концентрировались российские подразделения.

После первого удара россияне начали бежать, но все это время ВСУ контролировали их передвижение. Когда они сосредоточились в новой точке, украинские военные нанесли еще один ракетный удар.

На опубликованных кадрах хорошо видно, как металлические фрагменты разлетаются по большой площади, поражая россиян. Кассетная часть боеголовки содержит тысячи острых вольфрамовых фрагментов. По предварительным оценкам, потери ВС РФ могут составить более ста человек.

Касетна 🚀 РСЗВ «HIMARS»накриває російських солдат у Курській області під їх переходу через понтон на річці Сейм.https://t.co/3vf6xCkryD pic.twitter.com/taz2kE1C6D — 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) September 12, 2024

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