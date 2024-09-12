Китай запретил своим автоконцернам строить заводы в России 12.09.2024, 20:07

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В Пекине не хотят рисковать своими деньгами.

Надежды России наладить на внутреннем рынке производство автомобилей с помощью китайских компаний, скорее всего, так и останутся надеждами. В Пекине не хотят, чтобы автопроизводители рисковали своими деньгами в таких странах, как Россия.

«Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе… Мы приветствуем сотрудничество и будем развивать дальше», – говорил в мае Владимир Путин. Китайцы неуклонно наращивают долю в продажах новых автомобилей в России (в августе они, по данным «Автостата», составили рекордные 90 000 машин), но особого желания развивать производство не демонстрировали.

Тем более им будет сложно ослушаться собственных чиновников. Министерство торговли Китая на состоявшемся в начале июля совещании предупредило автопроизводителей о рисках, связанных с инвестициями за рубежом, рассказали Reuters два осведомленных об этом человека. Китайские компании стремятся к международной экспансии с целью компенсировать замедление роста на внутреннем рынке. Но экспансия экспансии рознь, считают в Пекине.

Сотрудники Минторга, ссылаясь на распоряжение правительства, «настоятельно не рекомендовали» инвестировать в строительство заводов в России и Турции, не разрешили вкладываться в Индию, но в более мягких выражениях описали риски при работе в Европе и Таиланде, рассказал один из собеседников Reuters.

Чтобы снизить возможные риски из-за геополитических проблем чиновники рекомендовали использовать зарубежные заводы для отверточной сборки из компонентов, доставленных из Китая.

Китайцы не спасут

Российский автопром пережил катастрофический обвал в результате развязанной Владимиром Путиным войны в Украине. Из-за остановки заводов иностранных производителей, которые покинули Россию, выпуск в 2022 г. упал втрое до минимума с распада СССР: с конвейеров сошло всего 450 000 легковых автомобилей. Из-за проблем с комплектующими даже «АвтоВАЗ» останавливался на несколько месяцев. Между тем, в предвоенном 2021 г. на заводах ушедших затем компаний было сделано более 70% из 1,34 млн выпущенных в стране автомобилей. Глобальным автоконцернам принадлежало 10 из 21 работавшего в стране автозавода, а еще шесть, включая «АвтоВАЗ» и «Автотор», собирали их модели.

«Пока сложно сказать, как [позиция правительства Китая] отразится на уже запущенных или запланированных проектах, но все они – сборка на уже существующих предприятиях, в партнерстве с российскими компаниями, за исключением запущенного в 2019 г. завода Great Wall Motor по выпуску автомобилей Haval в Тульской области. Это тоже сборка, но с самой высокой степенью локализации, плюс принадлежит он самой китайской компании», – сказал The Moscow Times российский автомобильный эксперт.

Рекомендации китайских чиновников могут поставить крест на планах Chery Automobile – по крайней мере тех, о которых в августе рассказал Владимир Шмаков, гендиректор дистрибутора «Чери автомобили рус». «Головной офис [Chery] ведет интенсивные переговоры с рядом производителей российских на предмет возможности локализации», сообщил он. Правда, разговоры о конкретных площадках и партнерах Шмаков назвал «преждевременными».

Россия не интересна

Но и до рекомендации властей китайские автоконцерны не стремились развивать производство в России, ограничиваясь сборкой своих моделей на освободившихся после ухода западных концернов мощностях. На бывшем заводе французской Renault «Автофрамос» в Москве, которому вернули советское название «Москвич», в 2022 г. начали выпускать методом крупноузловой сборки клоны китайских кроссоверов JAC (план на этот год – 50 000 машин).

Остановившиеся заводы пытаются договориться с китайцами, но это мало кому удается.

«У Китая и так проблемы со сбытом того, что они у себя производят (свой рынок растет медленнее, чем они думали, США и ЕС ограничивают – не хотят попасть в зависимость). Зачем ему строить заводы в России?», – рассуждал профессор ВШЭ Олег Вьюгин.

Крупной предприятие – это сотни миллионов инвестиций в долларах, а значит – громкий проект, раздражающий Запад и повышающий риск вторичных санкций, сказал The Moscow Times топ-менеджер крупной автоторговой компании, в портфеле которой, как и у ее конкурентов, остались только китайские марки. По его словам, китайцы ищут кооперации с российскими партнерами по созданию сборочных производств, из которых в случае чего «легко встать и уйти». Крупное же производство китайцам проще создать в стране Евразийского таможенного союза и возить в Россию машину оттуда, пусть даже и с утилизационным сбором.

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