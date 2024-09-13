В США четверо американцев обвиняются в работе на Кремль
- 13.09.2024, 5:34
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Расследование дела ведет ФБР.
В США суд присяжных признал четверых американских граждан виновными в незаконной деятельности на территории США в интересах России, передает «Радио Свобода».
На сайте Министрства юстиции США сообщается, что в четверг присяжные виновными жителей Сент-Луиса Омали Йешителу (82 года), Пенни Хесс (78 лет), Джесси Невела (34 года) и жителя Атланты Огастеса Ромейна-младшего (38 лет) в сговоре для ведения незаконной деятельности в интересах иностранного правительства, – говорится в заявлении министерства.
Согласно представленным в суде данным, по меньшей мере с мая 2015 года и по июль 2022 года подсудимые «действовали в интересах российского правительства на территории США».
По данным Минюста, все четверо обвиняемых якобы связаны с президентом Антиглобалисткого движения России Александром Ионовым.
Каждому подсудимому может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет. Дата для вынесения приговора ещё не назначена.
В какой бы роли ни представал Ионов публично, он много лет сотрудничал с ФСБ, выполняя поручения своих кураторов из так называемой Второй службы (официальное название – Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Среди них были и негласная поддержка политических движений в США, и помощь осужденной в США Марии Бутиной, и «подсвечивание» нужных тем в российских СМИ и телеграм-каналах.
Журналисты как минимум с 2021 года подозревали, что Ионов может быть связан с ФСБ, и обнаружили у него почетную грамоту, подписанную в 2017 году лично главой спецслужбы Бортниковым, но сам Ионов утверждал, что его связи ограничиваются организацией мероприятий, таких как волейбольный турнир для ветеранов спецслужб. О том, что общение Ионова выходит за эти рамки, стало известно летом 2022 года, когда Министерство юстиции США публично обвинило Ионова в многолетнем сотрудничестве с несколькими группами американских активистов, которые, как утверждают прокуроры, «предоставляли ФСБ информацию для посева разногласий в США».