Forbes: ВСУ неожиданно совершили успешный маневр в Курской области 13.09.2024, 8:48

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Фото Коллаж "Телеграфа"

Войска РФ не смогут выполнить приказ Кремля.

В Курской области сейчас идут бои с переменным успехом, однако от глаз операторов дронов ВСУ никто не спрячется. Пока армия Путина пытается прорваться в Снагость, ВСУ нанесли удар по врагу, который находился у понтонного моста через реку Сейм.

До 1 октября Путин отдал приказ МО РФ выбить ВСУ с территории Курщины. Уже 10 сентября российская армия перешла в контрнаступление, информирует ресурс Forbes.

Аналитическая группа Frontelligence Insight пишет, что контратака ВС РФ стала для многих украинских защитников неожиданностью, однако от глаз операторов дронов никто не спрячется.

Так, операторы из 14-го полка авиационных систем увидели вражеских солдат в районе понтонного моста через реку Сейм.

Бойцы из 27-й артиллерийской бригады ВСУ с помощью РСЗО HIMARS моментально нанесли серию ударов кассетными боеприпасами. Видео показало, что в начале работы РСЗО было до 30 оккупантов, а уже под конец ракетной атаки в живых было около 13 человек.

На другом участке фронта в районе Снагости ВС РФ удалось вернуть под свой контроль ряд населенных пунктов. 22-я механизированная бригада ВСУ контратаковала противника в районе Снагости. Линия фронта здесь хаотична. Украинские силы представлены десантом, батальонами и ТРО. А со стороны ВС РФ вообще полный «винегрет».

Эксперты говорят, что такой армией вряд ли удастся до 1 октября выполнить прямой приказ Путина. Однако на деле это не означает, что у ВС РФ нет наступательных возможностей.

У ВС РФ есть преимущество в количестве живой силы и техники. Однако у ВСУ есть плюс в том, что они будут не атаковать, а обороняться.

Вместо того чтобы сражаться насмерть за какой-то конкретный участок земли, украинские войска обычно сражаются до тех пор, пока они не окажутся на грани поражения, а затем переходят на более обороняемые позиции.

Однако если достаточное количество российских войск одновременно атакует с разных направлений, украинские войска могут остаться без запасных позиций.

Украинские командиры понимают этот риск. Вот почему их беспилотники внимательно следят за вероятными подходами российских подкреплений, включая любые понтонные мосты через реку Сейм, и вот почему их лучшая ракетная артиллерия готова поразить подкрепления до того, как они достигнут линии фронта.

Video of Russian troops from the 106th Airborne Division in Krasnooktyabr'skoe, Kursk Oblast, indicating Russia retook the village. An abandoned Ukrainian MaxxPro MRAP is also visible.https://t.co/cgDG9GL4Kn https://t.co/y7FMSWMzAd pic.twitter.com/koYez7Vhtn — John Hardie (@JohnH105) September 12, 2024

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