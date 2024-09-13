ВСУ в районе Мариуполя ударили по складу с ракетами для российской ПВО 13.09.2024, 9:57

3,184

Горело и детонировало четыре часа.

Сегодня, 13 сентября, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил приятные новости. Ночью ВСУ атаковали хутор Глубокое, а детонация снарядов и ракет продолжалась до 5:00. Снаряды находились в районе Глубокого в треугольнике Мелекино - Портовское - Рыбацкое. Враг хранил на складе боеприпасы и ракеты для систем ПВО, информирует паблик Андрющенко.

Не исключено, что ВСУ могли уничтожить и один из расчетов вражеской системы ПВО. Хутор Глубокое перекрыт военными для въезда.

Также рассматривается вопрос эвакуации жителей Портовского. Частично перекрыта трасса Мангуш - Мариуполь.

Ранее Андрющенко написал о том, что ночная атака длилась почти 30 минут. Самое интересное, что вражеская система ПВО «молчала», хотя ее концентрация в этом районе высокая.

В Сети также появились кадры самого пожара со складов с боеприпасами и спутниковые снимки очагов возгорания в районе Глубокого. Жители Мариуполя также могли наблюдать в ночи яркое зарево.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com