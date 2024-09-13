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ВСУ в районе Мариуполя ударили по складу с ракетами для российской ПВО

  • 13.09.2024, 9:57
  • 3,184
ВСУ в районе Мариуполя ударили по складу с ракетами для российской ПВО

Горело и детонировало четыре часа.

Сегодня, 13 сентября, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил приятные новости. Ночью ВСУ атаковали хутор Глубокое, а детонация снарядов и ракет продолжалась до 5:00. Снаряды находились в районе Глубокого в треугольнике Мелекино - Портовское - Рыбацкое. Враг хранил на складе боеприпасы и ракеты для систем ПВО, информирует паблик Андрющенко.

Не исключено, что ВСУ могли уничтожить и один из расчетов вражеской системы ПВО. Хутор Глубокое перекрыт военными для въезда.

Также рассматривается вопрос эвакуации жителей Портовского. Частично перекрыта трасса Мангуш - Мариуполь.

Ранее Андрющенко написал о том, что ночная атака длилась почти 30 минут. Самое интересное, что вражеская система ПВО «молчала», хотя ее концентрация в этом районе высокая.

В Сети также появились кадры самого пожара со складов с боеприпасами и спутниковые снимки очагов возгорания в районе Глубокого. Жители Мариуполя также могли наблюдать в ночи яркое зарево.

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