«Лукашенко дают понять, что защищать его не будут» 2 13.09.2024, 10:12

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Что стоит за полетами «шахедов» над Беларусью.

Украинские дроны все чаще атакуют Москву. За последние недели мы видели два массовых налета БПЛА.

Удалось ли показать жителям столицы РФ, что война пришла в их дом? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с политтехнологом, управляющим партнером «Национальной антикризисной группы» Тарасом Загородним:

— Удары по НПЗ начались не вчера, не позавчера, это происходит системно, если быть точным — с начала этого года. По разным оценкам (президент Украины показывал эти данные) — примерно на 30 предприятиях часть оборудования была уже повреждена. Московский НПЗ — это одна из целей в череде ударов по энергетическим объектам.

Украина еще год назад не имела возможности бить по энергетическим объектам России. Там и нефтебазы сейчас уничтожаются, которые поставляют топливо на фронт, уничтожаются и распределительные сети, которые дают возможность обеспечивать электричеством Краснодарский край РФ.

Думаю, что в осенне-зимний период эти атаки будут усиливаться, в том числе и на Москву, чтобы создать предпосылки для энергетического коллапса в России. Скорее всего удары будут идти по компрессорам нефтепроводов и газопроводов, которые заменить у России нет возможности. Эти удары направлены на обрушение экономики Российской Федерации.

— Практически каждая атака российских «шахедов» на Украину заканчивается тем, что эти дроны летят в Беларусь. В чем причина? У Украины появилась какая-то сильная система РЭБ?

— Думаю, что это больше со стороны россиян, потому что Путин очень сильно хочет, чтобы белорусская армия начала наступление на Киев. Он всеми правдами и неправдами пытается склонить Лукашенко к атаке на Украину. Лукашенко сопротивляется не по своей воле, а из-за позиции белорусов. Абсолютное большинство белорусского народа категорически против любых военных действий против Украины. Это накладывает отпечаток на состояние армии и понимание самого Лукашенко, что это может закончиться для него очень печально. А он же человек власти, постоянно борется за власть. Поэтому полеты российских «шахедов» через белорусскую территорию — способ надавить на самого Лукашенко, дать ему понять, что защиты ему ждать не от кого.

Стоит учитывать, что эти «шахеды» залетают глубоко на территорию Беларуси, был случай, что до Латвии долетел один беспилотник, в Литву, по-моему, пытался. В данном случае, думаю, что это Путин пытается дать понять Лукашенко, что он ждет от него вступления в войну против Украины.

Напомню, что Лукашенко недавно сделал достаточно крамольное с точки зрения Кремля выступление, когда начал говорить, что «кто-то его уговаривает пойти в союз с Украиной против России». С точки зрения России — это фронда, ее надо подавлять.

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