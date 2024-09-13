В Бресте за «политику» осудили сразу 11 человек 1 13.09.2024, 11:15

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Названы фамилии и сроки.

В суде Брестского района 12 сентября вынесли массовый приговор по ч. 1 ст. 342 УК (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

За участие в акции протеста 10 августа 2020 года осудили сразу 11 местных жителей, пишет «Весна».

Это Илья Собко, Александр Зайцев, Николай Каплюк, Кирилл Евтишик, Николай Мисюк, Артур Заремба, Дмитрий Лысюк, Олег Бондарук, Михаил Веремчук, Дмитрий Соловейко, Денис Яковенко. Судья назначил им сроки от двух лет «домашней химии» до полутора лет колонии.

По информации «Берасцейскай вясны», приговором стало:

Николай Мисюк — один год колонии в условиях общего режима;

Михаил Веремчук — два года «домашней химии» (ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа);

Дмитрий Соловейко — два года и шесть месяцев «домашней химии» (ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа);

Илья Собко, Александр Зайцев, Николай Каплюк, Кирилл Евтушик, Артур Заремба, Дмитрий Лысюк, Олег Бондарук, Денис Яковенко — по одному году и шесть месяцев колонии в условиях общего режима каждому.

Суть обвинения против всех заключалась в том, что люди 10 августа 2020 года в Бресте «выкрикивали лозунги, демонстрировали полотна бело-красно-белого цвета, выходили на проезжую часть». Этим они якобы грубо нарушали общественный порядок.

Таким образом, как отмечают брестские правозащитники, ранее 70 человек приговорили к колонии по статье 293 УК (участие в массовых беспорядках). После некоторого затишья, в конце 2023 года появились новые задержания за те протесты — власти начали предъявлять уже статью 342 УК. Уже известно о 48 осужденных по статье 342 УК за протесты в Бресте, которые проходили 10 августа 2020 года.

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