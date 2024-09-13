Погиб инспектор Могилевской областной ГАИ 5 13.09.2024, 11:46

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Никита Исачков вместе с женой Ольгой

Фото: lenadm-mogilev.gov.by

Возможно, в ДТП.

В Могилеве трагически погиб 27-летний инспектор специального взвода батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома Никита Исачков. На опубликованное в газете «На страже» от 13 сентября соболезнование обратило внимание «Зеркало». Обстоятельства гибели сотрудника милиции в публикации ведомственной газеты не раскрываются.

Ресурс предполагает, что речь идет о смертельном ДТП, которое произошло вечером 7 сентября на улице Лазаренко в Могилеве. 44-летний водитель микроавтобуса Ford Transit планировал повернуть налево, но не убедился, что его действия будут безопасны. Он въехал на перекресток на зеленый сигнал светофора, однако не уступил дорогу встречному мотоциклу Yamaha. В результате столкновения 27-летний мотоциклист погиб на месте, а водитель Ford скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали. Он был пьян. Следователю он заявил, что употреблял спиртное уже после ДТП.

«Новость об этом опубликовал могилевский паблик «ДТП и ЧП Могилев». В комментариях один из пользователей Вконтакте с ником Александр Исачков написал, что в ДТП погиб его сын. Отчество погибшего инспектора было Александрович», — пишет СМИ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») Уголовного кодекса. Заместитель прокурора Могилевской области санкционировал заключение под стражу «с учетом обстоятельств преступления и действий обвиняемого после происшествия».

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