В России замедлили YouTube до рекордно низкого уровня 6 13.09.2024, 12:41

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Время, через которое начинается показ ролика, увеличилось в 10 раз.

Скорость работы YouTube в России снизилась в начале сентября до рекордно низкого уровня. Это показал анализ пользовательского трафика компании Vigo, результаты которого публикуют «Известия».

Согласно полученным данным, среднее время, через которое начинается показ ролика для пользователей стационарных сетей, увеличилось практически в 10 раз — с 1,21 секунды в начале июня до 11,01 секунды в начале сентября.

Одновременно с этим у мобильных операторов скорость загрузки снизилась более чем вдвое — с 1,76 секунды в июне до 3,83 секунды в сентябре.

В то же время доля роликов, ждать начала показа которых нужно более 3 секунд, в июне была всего 2,8%, а теперь «тормозят» более половины — 56,7%. В целом зрителю из России приходится ждать запуска видео в пять раз дольше: 9,49 секунды против 1,27 секунды в июне.

На этом фоне количество случаев, когда пользователи закрыли ролик, не дождавшись первого кадра, выросло в пять раз — с 3% в июне до 15% в сентябре.

Также замедление видеохостинга привело к тому, что россияне стали смотреть YouTube вдвое реже, а суммарные просмотры сократились на 52%. При этом россияне все чаще смотрят видео в более низком качестве.

«Раньше пользователи стационарных сетей как правило открывали видео с разрешением FullHD (1080p) и частотой 30 кадров в секунду (при кодировании H.264), а мобильных — HD (720p). Новая же реальность пользователя YouTube: на фиксированных операторах, если повезет, это будет «большой пиксель посредине экрана» — 360p, а на мобильных операторах — SD-качество (480p)», — говорит директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко.

Российские власти начали замедлять YouTube в конце июля.

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