У Добрушского завода по производству картона появились проблемы 1 13.09.2024, 12:52

До сих пор не вышел на проектную мощность.

Завод по производству картона в Добруше пока работает лишь на 85%. Достигнуть максимума не помогает даже монопольное положение на рынке, пишет «Флагшток».

Производство картона в Добруше, торжественно открытое в 2021 году, до сих пор не вышло на проектную мощность. Об этом рассказал первый заместитель директора Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» Ромас Радевич:

— Производственная мощность нашего комплекса составляет 200 тысяч тонн в год. В этом году планируется «закрыть» около 170 тысяч тонн, но к концу года уже практически выйти на полную производственную мощность.

Строительство завода по производству картона было начато в Добруше еще в 2012 году. Проект стоимостью почти 350 млн долларов реализовывался китайской корпорацией «Сюань Юань». Однако китайский компания так и не смогла реализовать проект.

По оценкам, завод был готов уже на 90% и в 2020 году завершить работы взялась австрийская компания Andritz. Часть китайского оборудования пришлось заменить, австрийские специалисты также создали программу системного управления технологическими процессами. Для этого понадобилось дополнительное финансирование в размере 186,2 млн рублей.

Параллельно австрийская компания занималась наладкой подобного производства и в городе Кама Российской Федерации. Оба завода по производству картона были запущены в 2021 году, однако российский завод уже в 2023 году производил 213 тонн мелованного картона (97% от максимальной производственной мощности).

При запуске завода в Добруше сообщалось, что он выйдет на проектную мощность уже в 2022 году. Однако в намеченный срок предприятие вышло лишь на показатель в 80%. За прошедшие с тех пор два года прогресс в освоении производственных мощностей оказался незначительным.

Мелованный картон стал особенно востребован на белорусском и российском рынке после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Рынок покинули не только европейские производители картона, но и поставщики сырья для его производства. Два предприятия резко стали монополистами, однако качество производимого картона оставляло желать лучшего. Покупатели отмечают пластичность и гибкость картона, производимого в Добруше. Однако серьезные нарекания вызывают неоднородность толщины, неравномерный мелованный слой и недостаточная белизна картона. К российскому картону у типографий также много претензий, однако пока он лучше представлен на рынке.

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