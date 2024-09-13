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Писториус допустил использование западного оружия для ударов вглубь России

  • 13.09.2024, 13:24
Писториус допустил использование западного оружия для ударов вглубь России
Борис Писториус

Министр обороны Германии усомнился в возможности Путина ответить на это.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о допустимости использования Украиной западного оружия для ударов по целям на территории России.

Об этом сообщает Tagesschau.

В ходе выступления в Берлине Писториус отметил, что международное право не запрещает такие действия. Однако решение о том, стоит ли разрешать подобное применение, остается за странами, поставляющими оружие, добавил министр.

Писториус подчеркнул, что США и Великобритания могут быть на грани того, чтобы разрешить использование их вооружений для ударов по России.

«Партнеры, которые поставляют оружие, свободны в своих решениях», - отметил глава оборонного ведомства.

Комментируя возможную реакцию российского диктатора Владимира Путина, который может расценить такие действия как эскалацию конфликта, Писториус заявил: «Угрозы Путина - это всего лишь угрозы. Он угрожает, когда хочет, и заманивает, когда считает нужным».

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