закрыть
13 сентября 2024, пятница, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске закрываются магазины популярной польской обуви

  • 13.09.2024, 17:03
В Минске закрываются магазины популярной польской обуви

Из-за санкций.

В Минске с 29 сентября окончательно закрываются магазины польской обуви Wojas, пишет «Смартпресс» со ссылкой на представителей ритейлера.

«Учредитель — польская сторона приняла решение. 29 сентября — последний рабочий день двух магазинов: в ТЦ Expobel и в GreenCity. В ТЦ «Замок» магазин уже закрыт», — сообщили порталу в компании «Вояс Бел».

Там рассказали, что пытались получить квоты от Беллегпрома, но регулятор квоты летом не выдал.

«Нет товара, и нет возможности завезти товар. Мы пытались, и учредители пытались. Но, к сожалению, в связи с санкциями нет возможности продолжать работу», — пояснили представители ритейлера.

Нераспроданные до 29 сентября остатки обуви и галантереи будут возвращены обратно в Польшу. Это стандартная процедура в конце каждого сезона.

В компании также отметили, что аналогичная ситуация у всех продавцов польской обуви: «Никто не смог завезти товар».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов