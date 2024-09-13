В Минске закрываются магазины популярной польской обуви 13.09.2024, 17:03

Из-за санкций.

В Минске с 29 сентября окончательно закрываются магазины польской обуви Wojas, пишет «Смартпресс» со ссылкой на представителей ритейлера.

«Учредитель — польская сторона приняла решение. 29 сентября — последний рабочий день двух магазинов: в ТЦ Expobel и в GreenCity. В ТЦ «Замок» магазин уже закрыт», — сообщили порталу в компании «Вояс Бел».

Там рассказали, что пытались получить квоты от Беллегпрома, но регулятор квоты летом не выдал.

«Нет товара, и нет возможности завезти товар. Мы пытались, и учредители пытались. Но, к сожалению, в связи с санкциями нет возможности продолжать работу», — пояснили представители ритейлера.

Нераспроданные до 29 сентября остатки обуви и галантереи будут возвращены обратно в Польшу. Это стандартная процедура в конце каждого сезона.

В компании также отметили, что аналогичная ситуация у всех продавцов польской обуви: «Никто не смог завезти товар».

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