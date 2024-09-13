Зеленский намекнул, что в Украине больше систем Patriot, чем сообщалось официально 3 13.09.2024, 19:56

Глава Украины рассказал о ситуации с ПВО в стране.

Украина, вероятно, имеет больше зенитно-ракетных комплексов Patriot, чем об этом сообщалось публично. На это намекнул глава Украины Владимир Зеленский, выступая на ежегодном международном форуме Ялтинская европейская стратегия.

«Вы сказали, что у нас четыре Patriot. Я не могу говорить, сколько. Но я так бы сказал: их недостаточно, но, слава Богу, реальность более позитивная, чем официальная информация», - сказал украинский президент, с трудом сдерживая улыбку.

В этом контексте он выразил благодарность «нашим командам и нашим партнерам».

Также президент Украины добавил, что важно не только количество систем ПВО, но и возможность того, чтобы они могли выполнять свои функции. Однако зенитных ракет к ним постоянно не хватает, говорит глава государства.

«Такой пример, как работают наши ПВОшники: желательно две ракеты на цель, а они - лучше одну. Потому что у них просто не достаточно этих ракет», - сказал Зеленский.

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