Польские пограничники показали, как ставят электронный барьер над рекой Буг 5 13.09.2024, 21:14

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Барьер будет охватывать всю территорию пограничной реки.

Польша ставит электронный барьер на реке Буг, по которой проходит граница с Беларусью. Работы происходят сейчас на территории Влодавского уезда, сообщают в пограничной службе Польши.

Для возведения барьера подготавливают берег реки. Территорию очищают от деревьев и кустарников. На подготовленном участке ставят столбы, на которых разместят камеры и систему электроснабжения.

На 172 километрах границы планируется поставить 1800 столбов для камер, 4500 камер дневного и ночного, а также тепловизионного наблюдения и специальные датчики. Электронный барьер присоединят к уже имеющейся системе наблюдения за рубежом. Центр наблюдения за барьером будет расположен в городе Хелме.

В пограничной службе говорят, что барьер будет охватывать всю территорию пограничной реки — без допущения мертвых зон. Этот проект финансируется Евросоюзом.

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