США вводят санкции против российской пропаганды, в том числе RT и Дмитрия Киселева

США вводят санкции против российской пропаганды, в том числе RT и Дмитрия Киселева4
- 13.09.2024, 22:44
- 1,114
Их обвиняют в связях с разведкой РФ.
Соединенные Штаты Америки в пятницу, 13 сентября, ввели санкции против российской медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора пропагандиста Дмитрия Киселева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
Как сообщили в ведомстве, в санкционный список США добавили медиахолдинг «Россия сегодня», который охватывает, в частности, информационное агентство «РИА Новости» и агентство и радио Sputnik.
Под санкции попала также автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости» - юридическое лицо пропагандистского телеканала иновещания RT и АНО «Евразия». Она занимается распространением «культурной дипломатии» РФ за границей.
Кроме того, санкции наложили и на генерального директора «России сегодня» Дмитрия Киселева и главу АНО «Евразия» Нелли Парутенко, которая является гражданкой Молдовы.