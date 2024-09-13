США вводят санкции против российской пропаганды, в том числе RT и Дмитрия Киселева 4 13.09.2024, 22:44

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Дмитрий Киселев

Их обвиняют в связях с разведкой РФ.

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 13 сентября, ввели санкции против российской медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора пропагандиста Дмитрия Киселева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Как сообщили в ведомстве, в санкционный список США добавили медиахолдинг «Россия сегодня», который охватывает, в частности, информационное агентство «РИА Новости» и агентство и радио Sputnik.

Под санкции попала также автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости» - юридическое лицо пропагандистского телеканала иновещания RT и АНО «Евразия». Она занимается распространением «культурной дипломатии» РФ за границей.

Кроме того, санкции наложили и на генерального директора «России сегодня» Дмитрия Киселева и главу АНО «Евразия» Нелли Парутенко, которая является гражданкой Молдовы.

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