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Китай повышает пенсионный возраст впервые с 1950-х годов

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  • 14.09.2024, 8:40
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Китай повышает пенсионный возраст впервые с 1950-х годов

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Китай впервые с 1950-х годов повысит возраст выхода на пенсию. Такое решение власти принимают на фоне роста в стране пожилого населения и сокращения пенсионного бюджета, пишет Би-би-си.

Высший законодательный орган КНР в пятницу одобрил законопроект о повышении установленного законом возраста выхода на пенсию: с 50 до 55 лет для женщин, занимающихся физическим трудом, и с 55 до 58 лет для женщин, занимающихся умственным трудом. Для мужчин этот возраст увеличится с 60 до 63 лет.

Нынешний пенсионный возраст в Китае — один из самых низких в мире.

Согласно плану, одобренному парламентом в пятницу, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. При этом пенсионный возраст будет повышаться постепенно — каждые несколько месяцев в течение следующих 15 лет, сообщают китайские государственные СМИ.

Как отмечает государственное информационное агентство «Синьхуа», выход на пенсию раньше установленного законом возраста будет запрещен. В то же время можно будет откладывать выход на пенсию, но не более чем на три года.

Начиная с 2030 года работникам также придется делать взносы в фонд социального страхования. К 2039 году для того, чтобы получать пенсию, взносы придется платить в течение как минимум 20 лет.

В 2019 году Академия общественных наук Китая заявляла, что к 2035 году у главного государственного пенсионного фонда страны закончатся деньги, — и эта оценка была сделана до пандемии Covid-19, которая нанесла сильный удар по китайской экономике.

План по повышению пенсионного возраста и корректировке пенсионной политики был основан на «всесторонней оценке средней продолжительности жизни, состояния здоровья, структуры населения, уровня образования и предложения рабочей силы в Китае», пишет агентство «Синьхуа».

Однако это заявление вызвало некоторый скептицизм и недовольство в китайском сегменте интернета.

«В ближайшие десять лет будет принят еще один законопроект, который отсрочит выход на пенсию до тех пор, пока нам не исполнится 80 лет», — написал один из пользователей китайской социальной сети Weibo.

«Какой ужасный год! Работники среднего возраста столкнулись с сокращением заработной платы и повышением пенсионного возраста. Тем, у кого нет работы, становится все труднее найти ее», — добавил другой.

Многие пишут, что ожидали этого объявления. «Это было ожидаемо, обсуждать особо нечего. Мужчины в большинстве европейских стран выходят на пенсию в 65 или 67 лет, в то время как женщины — в 60. Это будет тенденцией и в нашей стране», — написал один из пользователей Weibo.

В 2023 году в Китае второй год подряд сокращалась численность населения на фоне снижения рождаемости. Между тем средняя продолжительность жизни в стране выросла до 78,2 года, заявили власти ранее в этом году.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2040 году почти треть населения Китая — около 402 миллионов человек — будет находиться в возрасте старше 60 лет. В 2019 году этот показатель составлял 254 миллиона.

Демографический кризис в Китае

Замедляющаяся экономика, сокращение государственных пособий и десятилетия политики «одна семья — один ребенок» привели к нарастающему демографическому кризису в Китае, писала ранее корреспондент Би-би-си Лора Бикер.

Пенсионный фонд в Китае иссякает, и у страны остается все меньше времени, чтобы найти ресурсы для ухода за растущим числом пожилых людей.

В течение следующего десятилетия около 300 миллионов человек в возрасте от 50 до 60 лет уйдут с китайского рынка труда. Это самая многочисленная возрастная группа в стране, почти равная численности населения США.

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