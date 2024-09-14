ВСУ прорвали границу и ударили в тыл наступающим в Курской области войскам РФ 14.09.2024, 14:07

Украинская армия взяла под контроль населенный пункт Веселое.

У наступающей группировки ВС РФ на Глушковском направлении проблемы: украинские войска, прорвав границу, вышли «за спиной» противника. Взято под контроль село Веселое в Курской области. Об этом утром 14 сентября написал известный Z-военкор Юрий Подоляка, передает Dialog.UA.

«С утра, к сожалению, подтвердилась информация, что у противника все-таки его попытка прорыва южнее Глушковао имеет развитие. На сейчас под контролем ВСУ находится н. п. Веселое», — написал пропагандист.

То есть ВСУ, прорвав российскую границу, вышли в тыл наступающей группировке ВС РФ на данном участке фронта.

Это грозит россиянам окружением и разгромом, если они не успеют сбежать через реку Сейм.

Кадры очередного прорыва границы на Курщине опубликовала легендарная Khorne Group из 116-й бригады ВСУ, которая прикрывала операцию с воздуха беспилотниками. По ее данным, заход осуществили два штурмовых подразделения ВСУ.

«Два самых скромных штурмовых батальона ВСУ в сопровождении нескромных нас совершают двойное проникновение (в Россию — ред.)... Дырявое государство с дырявыми границами. Верх военного искусства и маневренной войны. Украинская версия операции «Багратион», — отметили в Khorne Group.

Ситуацию прокомментировал российский военный эксперт Ян Матвеев в Telegram.

«Подтверждение прорыва ВСУ в село Веселое Глушковского района. Серьезного сопротивления не видно, дорога через пирамидки накатана. Веселое находится в тылу у группировки, которая сейчас наступает с востока на запад в Снагость. От Веселого до Глушково, где расположены понтонные переправы российской армии, 7,5 км по дороге», — отметил эксперт.

Добавим, что Глушковский район находится в так называемом «огневом мешке». ВСУ контролируют территорию с трех сторон, а с четвертой имеется водная преграда в виде реки Сейм. В последние недели Силы обороны Украины уничтожили там все мосты и стабильно крушат понтонные переправы.

Командование ВС РФ, вместо того чтобы срочно выводить оттуда войска, начало там наступление. Очевидно, что это большая ошибка, которая грозит российским силам грандиозным разгромом.

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