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Последний крупный американский банк в России сворачивает работу

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  • 14.09.2024, 19:10
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Последний крупный американский банк в России сворачивает работу

Он входил в топ-20 в РФ по размеру активов.

Американский Сitibank — один из крупнейших западных банков на российском рынке, входивший в топ-20 в РФ по размеру активов, — сворачивает работу.

С 15 ноября российская «дочка» банка закроет последнее действующее отделение, работавшее с розничными клиентами, сообщает The Moscow Times.

Офис у метро Павелецкая в Москве прекратит работу через два месяца, в связи с чем клиентам «Ситибанка» рекомендуется «рассмотреть другие варианты размещения средств и завершить все свои операции», предупреждает кредитная организация.

с 20 сентября перестанут работать все дебетовые карты «Ситибанка», с 25 сентября — остановятся операции по Системе быстрых платежей ЦБ, а также переводы, получение наличных на терминале, и покупки по QR-коду.

Citigroup запланировала продать свой розничный бизнес в России еще в начале 2021 года, а после вторжения в Украину решила де-факто его закрыть. Объем выданных банком кредитов с начала 2022 года сократился на 98%, до 2,4 млрд рублей. Из 154 млрд рублей вкладов физлиц остался 1 млрд, а средства на бизнес-счетах уменьшились более чем в 90 раз — с 346 до 3,8 млрд рублей, следует из его отчетности.

Вслед за Citi российский бизнес сворачивают европейские банки, крупнейших из которых — Райффайзенбанк — с конца августа прекратил переводы за границу для большинства клиентов. Совокупные активы иностранных кредитных организаций в РФ на начало 2024 года составляли лишь $66 млрд. Это вдвое ниже, чем в довоенном 2021 году ($119 млрд), и почти вчетверо меньше рекорда, установленного в 2012 году ($239 млрд).

Финансовые мосты, которые три десятилетия возводила Россия с Западом, оказались сожжены практически дотла. Бизнес западных банков в России сейчас сравним с поздним СССР: в конце 1980-х их активы оценивались в $40 млрд, а в последние годы брежневского «застоя» — в $10 млрд.

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