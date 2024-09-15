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Алаудинов заявил, что не будет спасать сдавшихся в плен чеченцев

  • 15.09.2024, 16:03
Алаудинов заявил, что не будет спасать сдавшихся в плен чеченцев
Апты Алаудинов

Командир спецназа «Ахмат» решил бросить «своих».

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил в своем телеграм-канале, что не намерен спасать из плена чеченских бойцов, которые сдались добровольно.

Со слов Алаудинова, ему прислали видео, на которых представители украинских спецслужб дают пленным возможность позвонить в Чечню и поговорить с родными. «И там идет напрямую установка, мол, скажите Апти Алаудинову, он знает, как нас обменять», — сказал командир спецназа.

Алаудинов заявил, что «пришел в ярость», увидев эти ролики. «Чеченцы испокон веков считали самым большим позором сдачу в плен», — заявил он, добавив, что его можно только «смыть кровью». «Те из вас, которые сдались добровольно в плен. Насколько велико должно быть ваше заблуждение когда вы считаете что я стал бы ходатайствовать, чтобы вас вытащить?» — спросил он, заявил, что не уважает таких бойцов и призвал их «закончить свой путь мужчинами».

Командир «Ахмата» пояснил, что не имеет в виду тех, кто попал в плен, находясь в состоянии, «когда не могут с собой совладать», то есть будучи тяжело раненными или контуженными. «Этих людей мы вытаскиваем <...> любыми путями», — сказал он, отметив, что такую задачу ставил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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