Алаудинов заявил, что не будет спасать сдавшихся в плен чеченцев
- 15.09.2024, 16:03
Командир спецназа «Ахмат» решил бросить «своих».
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил в своем телеграм-канале, что не намерен спасать из плена чеченских бойцов, которые сдались добровольно.
Со слов Алаудинова, ему прислали видео, на которых представители украинских спецслужб дают пленным возможность позвонить в Чечню и поговорить с родными. «И там идет напрямую установка, мол, скажите Апти Алаудинову, он знает, как нас обменять», — сказал командир спецназа.
Алаудинов заявил, что «пришел в ярость», увидев эти ролики. «Чеченцы испокон веков считали самым большим позором сдачу в плен», — заявил он, добавив, что его можно только «смыть кровью». «Те из вас, которые сдались добровольно в плен. Насколько велико должно быть ваше заблуждение когда вы считаете что я стал бы ходатайствовать, чтобы вас вытащить?» — спросил он, заявил, что не уважает таких бойцов и призвал их «закончить свой путь мужчинами».
Командир «Ахмата» пояснил, что не имеет в виду тех, кто попал в плен, находясь в состоянии, «когда не могут с собой совладать», то есть будучи тяжело раненными или контуженными. «Этих людей мы вытаскиваем <...> любыми путями», — сказал он, отметив, что такую задачу ставил глава Чечни Рамзан Кадыров.