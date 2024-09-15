Глава МИД Литвы: Лукашенко, оставайтесь за этой стеной 15.09.2024, 17:18

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Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис посетил оборонительные рубежи Украины на границе с Беларусью.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетил оборонительные рубежи Украины на границе с Беларусью.

Фото он опубликовал в своей соцсети Х.

В Оперативном командовании «Север» сообщили, что Ландсбергис посетил Черниговскую область, изучая укрепление оборонительных рубежей и процесс сооружения фортификаций.

«Здесь, на белорусской границе, я хочу сказать: господин Лукашенко, оставайтесь за этой стеной», – написал министр в соцсети.

Here on the Belarus border to say: Mr. Lukashenko, stay behind that wall. pic.twitter.com/7JNGyk4Wmv — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 15, 2024

«Люди, которые нуждаются в защите, не получают ее достаточно. Люди, от которых они нуждаются в защите, получают ее вдоволь. Пришло время это изменить», – добавил он.

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