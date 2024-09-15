В Клайпеде застряли 2700 автомобилей, купленных белорусами 3 15.09.2024, 18:30

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Литва объяснила, почему их не отдают.

В литовской Клайпеде застряли 2700 легковушек, которые белорусы купили за рубежом и теперь не могут провезти через границу. В Министерстве финансов Литвы заявили «Белсату», что большинство автомобилей будет реэкспортировано в Россию, а это — нарушение санкций.

В Министерстве финансов Литвы ситуацию объясняют тем, что многие авто, покупаемые и вывозимые белорусами, затем продают в Россию. Как заявили «Белсату» в ведомстве, таможня страны «принимает усиленные меры контроля вместе с региональными партнерами — Латвией, Эстонией, Польшей и Финляндией, — постоянно оценивая риски и обеспечивая единый контроль за соблюдением санкций на внешней границе ЕС»:

«Разбор литовской таможни свидетельствует, что каждый второй автомобиль, экспортируемый из ЕС в третьи страны, попадает на российский рынок. Более половины автомобилей, попадающих в Россию, импортируются из Беларуси. Недавнее исследование латвийской таможни показало такую же тенденцию обхода санкций: до 72% автомобилей, экспортированных из Латвии в Беларусь, попадают на российский рынок».

В Министерстве финансов Литвы отметили, что, несмотря на ограничения, поставки автомобилей в Беларусь продолжаются:

«С начала года через литовские таможенные посты в Беларусь пропустили 52 тысячи машин, а с начала июня — 14 тысяч».

При этом ввезти автомобиль в нашу страну можно другими маршрутами, например, через Турцию или Грузию, заметили в министерстве.

Сейчас в Клайпеде застряли 2700 автомобилей. В ведомстве полагают, что только 10% из них куплены для использования в Беларуси:

«По предварительным оценкам таможенных экспертов, менее 10% автомобилей, находящихся на временном хранении в Клайпеде и других пунктах временного хранения, на самом деле могут быть предназначены для личного пользования на внутреннем рынке Беларуси, а все остальные — для ввоза в ЕС или ждут заказчиков в России».

В Министерстве финансов Литвы утверждают, что некоторые белорусы, возмущающиеся блокировкой автомобилей, уже опубликовали объявления об их продаже:

«Через социальные сети продают три, а иногда и четыре автомобиля, которые уже прибыли в порт Клайпеды. В связи с этим возникает вопрос, действительно ли это автомобили для личного пользования».

Из-за того, что Литва не отдает автомобили, была создана петиция в адрес президента и министра финансов соседней страны, обращение подписали более тысячи человек. Авторы просят разрешить забрать авто, отмечая, что «понимают целесообразность санкций».

В Министерстве финансов Литвы утверждают, что большинство подписчиков — россияне:

«Анализ соцсетей показывает, что большинство подписантов петиции делали это не единожды, а несколько раз или даже десятки раз с одного аккаунта, другие использовали фальшивые аккаунты. Кроме того, большинство подписчиков на самом деле — граждане России, заинтересованные покупатели, ожидающие автомобили».

Напомним, 4 июня 2024 года вступило в силу требование о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих, что ограничения международных санкций не будут нарушены при экспорте, реэкспорте или транзите автомобилей возрастом до пяти лет. Белорусы, купившие авто, утверждают, что получить такую декларацию от производителя невозможно, однако без этой бумаги автомобили беларусским гражданам не отдают.

Кроме того, вступило в силу требование о том, что при перевозке в Беларусь легкового автомобиля, приобретенного физическим лицом, вывезти автомобиль сможет только сам владелец.

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