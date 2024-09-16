«Возникает очень «интересная» ситуация» 16.09.2024, 8:31

8,676

Эксперт объяснил заявление Алаудинова о пленных кадыровцах.

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак считает, что заявление командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что Украина может оставить себе пленных кадыровцев, является правдой и оно сопоставимо с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова.

По его мнению, теперь возникает очень «интересная» ситуация.

«Стоит понимать, что именно Кадыров является правителем Чечни. Он определяет, что будет с кадыровцами, чеченцами, решает их судьбу. Поэтому если признать, что слова Алаудинова синхронизированы с позицией Кадырова, то развеивается один из самых больших мифов. Мы множество раз слышали, что первыми меняют именно кадыровцев, попавших в плен. Но теперь получается, что их, возможно, и не меняли, если такая реакция. Это дает большие аргументы для Сил обороны», - сказал Ступак «24 Каналу».

Он считает, что теперь можно сказать пленным кадыровцам, что их дома не ждут.

«А даже если им удастся вернуться в Чечню, то там бойцов могут осудить или даже казнить. Следовательно, едва ли не лучшим вариантом будет присоединиться к добровольческим формированиям Северного Кавказа, которые воюют на стороне Украины. Я думаю, что для Украины - это если не подарок, то большой козырь», - отметил эксперт.

Он убежден, что тезис «своих не бросаем» уже давно разбился вдребезги.

«Я могу предположить, что количество пленных настолько велико, что их нельзя прятать, говорить, что есть только 2-3 случая. Возможно, счет пошел на несколько десятков», - предположил Ступак.

По его мнению, тогда могло быть принято решение, что бойцы вообще не нужны, ведь они трусы, поэтому и озвучили такое заявление.

«Для Украины это действительно большой козырь, ведь этих людей можно привлекать к добровольческим формированиям. Я понимаю, что несколько десятков пленных не изменят ситуацию, но для Вооруженных Сил Украины появилось большое количество опций», - добавил аналитик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com