«И Лукашенко это понимает» 13 16.09.2024, 9:04

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Почему диктатору стоит волноваться.

Украинский публицист Виталий Портников считает, что операция ВСУ в Курской области заставила Лукашенко задуматься о его будущем. Такое мнение он выразил в интервью журналисту Евгению Киселеву:

— Я бы на его месте тоже заволновался. Ведь если призадуматься, в 2022 году с территории Беларуси была совершена агрессия против Украины. В этом случае украинские войска, если бы у них были возможности, могли пересечь границу с Беларусью и дойти до Минска. Никто бы не упрекнул Украину, что она взяла под контроль белорусскую территорию и поставила точку в существовании агрессивного режима, который предоставил территорию для нападения на наше государство.

Виталий Портников не уверен, что белорусские войска будут защищать Лукашенко:

— В белорусском обществе есть стойкое непринятие того агрессивного курса, которого придерживается Путин. Если большинство россиян поддерживает войну, то большинство белорусов против, не говоря о том, что белорусское общество находится в запуганном состоянии после 2020 года, когда тысячи людей находятся в тюрьмах. Понятно, что если появится возможность избавиться от этого режима, тысячи людей вздохнут с облегчением, когда Лукашенко на вертолете перелетит в Ростов.

Все в Беларуси понимают, что Лукашенко — российский наместник. Это типичная роль марионеточного правительства, как в годы Второй мировой войны.

А хватит ли у Путина войск, чтобы затыкать все дыры? Не хватит. И Лукашенко это понимает.

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