Defence Express: Россияне цепляют на дроны гвозди

Defence Express: Россияне цепляют на дроны гвозди4
- 16.09.2024, 9:07
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Зачем?
С началом полномасштабной войны появилось и новое явление – воздушные бои дронов. Такие случаи хоть и не очень распространены, но все же случаются. В сеть иногда проникают соответствующие видео. Победа в таком поединке зависит не только от мастерства оператора, но и банального везения.
Как пишет Defence Express, россияне даже придумали новую защиту от украинских БПЛА - цепляют на свои дроны гвозди.
«Мы обнаруживали коптер, делали – на свой коптер ставили гвозди – и приземлялись на противника. После чего лопастями он ударялся в гвозди, лопасти ломались и он падал вниз», – цитируют российские пропагандистские СМИ одного из инструкторов фронтовой школы разведывательных и ударных.
Из его утверждений следует, что речь идет о создании некоего «дрона-охотника» с гвоздями, который ищет БПЛА противника, «приземляет» его и возвращается невредимым.
Аналитики Defence Express предполагают, что эта инициатива все же используется больше на случай, когда дрон случайно во время задания натолкнется на БПЛА противника.
«Конечно, доля везения и мастерство оператора дрона остаются важными составляющими для сбивания дрона в воздухе, в то же время, несмотря на то, что идея дрона с гвоздями кажется очередной фантазией «местных кулибиных», можно предположить, что это может быть одним из вариантов борьбы с дронами. в воздухе», – добавляют эксперты.
Они напомнили, что ВСУ также эффективно уничтожают вражеские дроны своими.