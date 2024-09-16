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Defence Express: Россияне цепляют на дроны гвозди

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  • 16.09.2024, 9:07
  • 9,520
Defence Express: Россияне цепляют на дроны гвозди

Зачем?

С началом полномасштабной войны появилось и новое явление – воздушные бои дронов. Такие случаи хоть и не очень распространены, но все же случаются. В сеть иногда проникают соответствующие видео. Победа в таком поединке зависит не только от мастерства оператора, но и банального везения.

Как пишет Defence Express, россияне даже придумали новую защиту от украинских БПЛА - цепляют на свои дроны гвозди.

«Мы обнаруживали коптер, делали – на свой коптер ставили гвозди – и приземлялись на противника. После чего лопастями он ударялся в гвозди, лопасти ломались и он падал вниз», – цитируют российские пропагандистские СМИ одного из инструкторов фронтовой школы разведывательных и ударных.

Из его утверждений следует, что речь идет о создании некоего «дрона-охотника» с гвоздями, который ищет БПЛА противника, «приземляет» его и возвращается невредимым.

Аналитики Defence Express предполагают, что эта инициатива все же используется больше на случай, когда дрон случайно во время задания натолкнется на БПЛА противника.

«Конечно, доля везения и мастерство оператора дрона остаются важными составляющими для сбивания дрона в воздухе, в то же время, несмотря на то, что идея дрона с гвоздями кажется очередной фантазией «местных кулибиных», можно предположить, что это может быть одним из вариантов борьбы с дронами. в воздухе», – добавляют эксперты.

Они напомнили, что ВСУ также эффективно уничтожают вражеские дроны своими.

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