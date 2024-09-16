«Лукашенко сопротивляется не по своей воле» 1 16.09.2024, 11:27

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Тарас Загородний

Диктатор боится антивоенных выступлений.

Украинский политтехнолог, управляющий партнер «Национальной антикризисной группы» Тарас Загородний считает, что за полетами «шахедов» над Беларусью стоит Россия. Такое мнение он выразил в интервью сайту Charter97.org:

— Путин очень сильно хочет, чтобы белорусская армия начала наступление на Киев. Он всеми правдами и неправдами пытается склонить Лукашенко к атаке на Украину. Лукашенко сопротивляется не по своей воле, а из-за позиции белорусов. Абсолютное большинство белорусского народа категорически против любых военных действий против Украины. Это накладывает отпечаток на состояние армии и понимание самого Лукашенко, что это может закончиться для него очень печально. А он же человек власти, постоянно борется за власть. Поэтому полеты российских «шахедов» через белорусскую территорию — способ надавить на самого Лукашенко, дать ему понять, что защиты ему ждать не от кого.

Стоит учитывать, что эти «шахеды» залетают глубоко на территорию Беларуси, был случай, что до Латвии долетел один беспилотник, в Литву, по-моему, пытался. В данном случае, думаю, что это Путин пытается дать понять Лукашенко, что он ждет от него вступления в войну против Украины.

Напомню, что Лукашенко недавно сделал достаточно крамольное с точки зрения Кремля выступление, когда начал говорить, что «кто-то его уговаривает пойти в союз с Украиной против России». С точки зрения России — это фронда, ее надо подавлять.

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