Лукашенко заговорил о контрабанде 5 16.09.2024, 12:03

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Боится за свои доходы?

Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. Он поинтересовался, как работает белорусская таможня в условиях закрытия пунктов пропуска на границе, а также санкционных ограничений. Не осталась без внимания тема контрабанды.

По словам Лукашенко, ГТК содействует белорусским предприятия в организации торговли. Он поинтересовался, как таможня включена в помощь белорусским организациям, обеспечение транзита грузов. Еще один вопрос касался поступления в бюджет платежей, контролируемых ГТК.

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