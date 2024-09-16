Лукашенко заговорил о контрабанде

Лукашенко заговорил о контрабанде5
- 16.09.2024, 12:03
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Боится за свои доходы?
Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. Он поинтересовался, как работает белорусская таможня в условиях закрытия пунктов пропуска на границе, а также санкционных ограничений. Не осталась без внимания тема контрабанды.
По словам Лукашенко, ГТК содействует белорусским предприятия в организации торговли. Он поинтересовался, как таможня включена в помощь белорусским организациям, обеспечение транзита грузов. Еще один вопрос касался поступления в бюджет платежей, контролируемых ГТК.