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Авторитетные обозреватели назвали лучшие Android-смартфоны 2024-го года

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  • 16.09.2024, 16:57
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Авторитетные обозреватели назвали лучшие Android-смартфоны 2024-го года

Всего было пять номинаций.

Авторитетное издание про технологии, The Verge, обновило свой список лучших смартфонов Android для покупки в 2024-ом. Авторы традиционно не составляли топы и не раскладывали телефоны по местам, но выбрали лучшие устройства в разных категориях.

Выбирали лучшие смартфоны по нескольким критериям: долголетие, качество экрана, фотовозможности и наличие беспроводной зарядки. Под долголетием подразумевается прочность корпуса и сроки поддержки обновлениями. Всего было пять номинаций.

Лучший смартфон на Android – Pixel 9

Как отметили в The Verge, свежий Пиксель имеет пару ключевых изменений по сравнению с Pixel 8: увеличенный до 6,3-дюйма OLED-дисплей, мощный чипсет Tensor G4, более емкую батарею, 12 ГБ ОЗУ и двойную заднюю камеру с новым 48-мегапиксельным сенсором для сверхширокоугольной съемки.

Без компромиссов не обошлось. Проводная зарядка у телефона по-прежнему ограничена мощностью 27 Вт, что мало для девайса с таким ценником. Зато Google предлагает семь лет обновлений OC и целый набор ИИ-функций.

Лучший смартфон-максималист – Samsung Galaxy S24 Ultra

В «суперфламане» Samsung есть все, что можно желать от современного телефона, если не брать в расчет складные устройства. Тут присутствует стилус, две телеобъективные камеры, первоклассный процессор Snapdragon 8 Gen 3, массивная батарея и один из лучших экранов на рынке. 

Стоит смартфон не мало, а еще он довольно тяжелый, но аналогов на рынке нет, отметили в The Verge.

Лучший смартфон для тех, кому не нужен ИИ – OnePlus 12

OnePlus 12 продается на $100 дороже своего предшественника, но он оснащен продвинутыми камерами Hasselblad, улучшенной водостойкостью и беспроводной зарядкой. А связка Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ ОЗУ может составить конкуренцию лучшим смартфонам 2024 года. Однако тут нет поддержки ИИ.

«Если вы хотите переждать этот цикл ажиотажа вокруг ИИ, но по-прежнему ищете отличный телефон, OnePlus 12 может быть именно тем, что вам нужно», – заключили авторы.

Лучший складной телефон – Pixel 9 Pro Fold

Второе поколение в сравнении с первым Pixel Fold действительно изменилось кардинально – как снаружи, так и внутри. Основной экран в разложенном виде предлагает диагональ на 8 дюйма. Внешний – 6,3 дюйма. В обоих случаях используется топовая матрица OLED с частотой обновления 120 Гц.

Pixel 9 Pro Fold мощный, прочный и универсальный – большинству людей такой девайс вряд ли пригодится, однако тем, кто задумал купить свой первый складной телефон, это лучший вариант из всех доступных.

Лучшая альтернатива Google и Samsung – Nothing Phone 2

Эксперты назвали этот Android-телефон воплощением ретро-эстетики, которая не похожа ни на что другое, что сегодня доступно на рынке. Он точно не «топ за свои деньги», но это хорошая альтернатива крупным Android-брендам.

Отдельно были отмечены другие смартфоны, заслуживающие внимания. В их числе:

— раскладушка Galaxy Z Flip 6, которая использует внешний 3,4-дюймововый экран для вывода часов, клавиатуры, оповещений и прочего.

— тонкий и легкий OnePlus Open в форм-факторе «книжки» и продуманным интерфейсом для многозадачности.

Pixel 8A – если вы хотите максимально отбить потраченные 499 долларов, трудно превзойти последнее предложение от Google. Он охватывает все основные функции в телефоне за 499 долларов, предлагая при этом семь лет поддержки и фирменные ИИ-функции.

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