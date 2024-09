В чешском городе Острава прорвало дамбу

Pyrotechnici pomáhají hasičům s utěsněním protržené hráze na soutoku Odry a Opavy v Ostravě. Voda se tudy valí do Přívozu a rozlévá se dál do města. Hasiči tak do průrvy pokládají jeřábem objemné pytle s pískem – lano, na němž pytel visí, pak odpálí právě pyrotechnik. pic.twitter.com/8ESLvBrISX