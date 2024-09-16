У ВСУ под Курском намечается очередной прорыв1
- 16.09.2024, 17:32
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Объявлена эвакуация сразу двух районов.
Несмотря на заявления официальных пропагандистов Кремля о том, что под Курском российские войска держат ситуацию под контролем и «выбивают противника», местные власти объявили срочную эвакуацию сразу двух районов.
Речь идет о Рыльськом и Хомутовском районах, пишет «Главред» со ссылкой на издание ASTRA.
Населенные пункты, откуда будет проводиться эвакуация, находятся в 15 км от российско-украинской границы.
Координировать эвакуацию будут местные силовики и дружинники курского центра «Патриот».
По данным издания ВЧК-ОГПУ, эвакуация по меньшей мере Рыльского района связана с угрозой прорыва ВСУ.
«ВСУ ежедневно ведет боевые действия в районе Рыльского района Курской области, и вероятность прорыва этого рубежа довольно высока. Именно в связи с этим, по словам источника, принято решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов», — говорится в сообщении.
Глава Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заметил, что российские войска близки к «некоторым оперативным окружениям» на Курском направлении.