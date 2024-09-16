В России ликвидирован кремлевский пропагандист Коробов
- 16.09.2024, 17:47
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Он неоднократно получал награды от Путина.
В Белгороде 15 сентября был убит российский пропагандист Александр Коробов (Краб), сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По информации от ГУР, военному преступнику проломили череп. Он умер от полученных травм.
Коробов работал на канале «Россия 1» и возглавлял его белгородский пункт. Он регулярно восхвалял военных преступников из российской армии.
Кроме этого, пропагандист создавал продукты для телеканала «Звезда» (ресурс минобороны России) и неоднократно получал за это награды от Путина.