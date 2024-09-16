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В Брюсселе демонстранты вышли на протест против закрытия завода Audi

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  • 16.09.2024, 18:02
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В Брюсселе демонстранты вышли на протест против закрытия завода Audi

Протестующие призвали положить конец «китайскому демпингу».

Более 5 тыс. протестующих вышли на площадь возле Европейского парламента в Брюсселе против закрытия автомобильного завода Audi, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, протестующие призвали положить конец «китайскому демпингу» промышленных товаров. Профсоюзы призвали людей к общенациональной забастовке.

Bloomberg уточнил, что протест стал ответом на жесткую конкуренцию со стороны иностранных производителей, поставляющих дешевую продукцию в страны Евросоюза.

Большинство из 3 тыс. рабочих, занятых на заводе Audi, возглавили протест. Активисты зажгли дымовые шашки с розовым и зеленым дымом — цвета основных профсоюзов, а также петарды.

Audi Brussels сообщила, что не планирует производить свою флагманскую модель автомобиля Q8 e-tron на заводе в Брюсселе после 2025 года. Из-за этого под угрозой оказались более 3 тыс. рабочих мест, а также несколько сотен субподрядчиков. И хотя представитель Audi Brussels Питер Д'Хур сказал, что завод необязательно будет закрыт, шансов на то, что объем производства сохранится, практически нет, говорится в материале.

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