В РФ мэру города подарили атрибуты власти в виде кнута и пряника 16.09.2024, 18:08

В соцсетях назвали это «подарком рабовладельцу».

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области подарили новому мэру Усть-Илимска Эдуарду Симонову кнут и пряник, назвав их «атрибутами власти», а также Конституцию России. Подарки были вручены на церемонии вступления в должность главы города.

Глава отдела по связям с общественностью администрации Усть-Илимска Александра Мысик ответила на просьбу телеграм-канала «Подъем» прокомменировать появившиеся в соцсетях оценку произошедшего как «подарок рабовладельцу». Она посчитала такие сравнения неуместными.

«Я считаю, что такой подарок символизирует, что в каких-то решениях нужно быть более жестким, а где-то, наверно, более лояльным. Так можно воспринимать, я думаю», — выразила она свое мнение.

В 2020 году депутаты преподнесли точно такой же подарок — кнут и пряник — губернатору Игорю Кобзеву на день рождения, писал IrkutskMedia. «Это пряник для жителей Иркутской области, для депутатов. А это кнут для чиновников и всего остального» — объяснил тогда председатель Заксобрания Александр Ведерников.

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