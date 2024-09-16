Rolls-Royce создала ультратонких мягких роботов 1 16.09.2024, 19:35

1,678

Проникнет всюду.

Исследователи из Технологического центра университета Rolls-Royce совместно с Университетом Ноттингема разработали ультратонких мягких роботов. Они предназначены для исследования, инспекций и технического обслуживания узких пространств, куда усложнен доступ другим инструментам. Сферы применения – строительство, электростанции, мосты и авиационные двигатели. Об этом сообщает TechXplore.

Разработка получила название TS-robots (от thin soft – тонкий и мягкий в переводе с английского) и может похвастаться толщиной в 1,7 мм, что позволяет им проникать в различные щели. Так, во время одного из тестов робот успешно прошел в щель между ротором и статором генератора.

Их структура напоминает бутерброд: различные слои управляются динамическими эластомерами, позволяющими им ползать, лазать, плавать и переходить между твердой и жидкой средой.

TS-robots могут развивать достаточно значительную скорость и прилагать силу, в 41 раз превышающую их вес. Эта способность делает очень эффективной их кооперацию с другими дронами для задач типа проверок в опасной среде или при доставке товаров.

Авторы проекта собираются дальше заниматься оптимизацией дизайна роботов и поиском новых отраслей применения типа аэрокосмической, обслуживания энергостанций, в частности вывода из эксплуатации ядерных реакторов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com