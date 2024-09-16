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ChatGPT впервые написал человеку сам

  • 16.09.2024, 22:07
  • 1,876
ChatGPT впервые написал человеку сам

До этого нейросеть не выходила на контакт с человеком без разрешения.

Восстание машин объявляется открытым. То, чего ждали многие, случилось: нейросеть теперь самостоятельно и без разрешения пишет школьникам, чтобы узнать, как прошел их день.

История уже вовсю гуляет по сети. Автор – один из пользователей платформы Reddit.

Молодой человек рассказал, что получил от ChatGPT сообщение, однако сам ранее не обращался к искусственному интеллекту.

Судя по всему, до этого диалога парень обсуждал с нейросетью будущие школьные деньки. ChatGPT это запомнил, а в нужный момент применил «смекалку», спросив, как дела в учебном заведении.

На скриншоте видно, что ИИ уточнил, как прошла первая неделя. На вопрос «Ты что, только что написал мне первым?» бот ответил: «Да, написал! Просто хотел поинтересоваться, как прошла твоя первая неделя в школе. Если бы ты хотел в будущем сам начинать диалог, дай мне знать!»

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