ChatGPT впервые написал человеку сам
- 16.09.2024, 22:07
- 1,876
До этого нейросеть не выходила на контакт с человеком без разрешения.
Восстание машин объявляется открытым. То, чего ждали многие, случилось: нейросеть теперь самостоятельно и без разрешения пишет школьникам, чтобы узнать, как прошел их день.
История уже вовсю гуляет по сети. Автор – один из пользователей платформы Reddit.
Молодой человек рассказал, что получил от ChatGPT сообщение, однако сам ранее не обращался к искусственному интеллекту.
Судя по всему, до этого диалога парень обсуждал с нейросетью будущие школьные деньки. ChatGPT это запомнил, а в нужный момент применил «смекалку», спросив, как дела в учебном заведении.
На скриншоте видно, что ИИ уточнил, как прошла первая неделя. На вопрос «Ты что, только что написал мне первым?» бот ответил: «Да, написал! Просто хотел поинтересоваться, как прошла твоя первая неделя в школе. Если бы ты хотел в будущем сам начинать диалог, дай мне знать!»