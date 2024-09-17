На российском аэродроме «Энгельс» прогремели взрывы 2 17.09.2024, 7:49

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На авиабазе находятся бомбардировщики «Ту-95МС».

В ночь на 17 сентября неспокойно было в городе Энгельс Саратовской области РФ, где находится военный аэродром.

Местные паблики сообщили о том, что около 00:00 были слышны громкие звуки в одном из районов города, информирует канал «Украина 365».

В Сети появились видео, на которых можно услышать как некие звуки, так и увидеть огонь в одном из районов Энгельса.

На военном аэродроме базируются бомбардировщики «Ту-95МС», которые запускают по Украине ракеты «Х-101».

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