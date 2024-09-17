В «ДНР» хотят судить бойца полка Калиновского

В «ДНР» хотят судить бойца полка Калиновского1
- 17.09.2024, 10:14
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Он более двух лет находится в плену.
«Прокуратура» террористов из «ДНР» направила в суд дело в отношении бойца полка Калиновского Яна (Тромбли) Дюрбейко.
Как говорится в сообщении, в период с февраля по июль 2022 года Дюрбейко принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения.
Его заочно обвинили по ч. 3 ст. 359 УК РФ (Участие наемника в вооруженном конфликте) и объявили в международный розыск. Ранее суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, Ян Дюрбейко уже больше двух лет находится в плену, куда попал во время боя в Лисичанске 26 июня 2022 года. Вместе с ним в плену тогда оказался еще один доброволец — Сергей Дегтев. Где они содержатся и что с ними сейчас, неизвестно.