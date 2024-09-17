Точка уязвимости Лукашенко Telegram-канал «Письма к дочери»

17.09.2024, 10:28

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Фото: Getty Images

Теперь мы знаем, где она находится.

Что непонятное мне происходит с гуманизмом. Вчера кое-кто освободил еще 37 политзаключенных, которых нет. В общей сложности получается, уже больше ста освобожденных. Которых не было. Если, конечно, верить белорусскому телевизору.

Не то чтобы я не верил белорусскому телевизору. Телевизор же не может говорить неправду, правильно? Просто из 115 освобожденных политзаключенных, которых нет, мы по именам знаем человек тридцать. Хотя телевизор врать не будет. Да и вообще, суть не в этом.

А суть в том, что сколько бы человек кое-кто не освободил, он всех освободил совершенно бесплатно. Меня вот даже не сами занятия гуманизмом озадачивают. Меня больше озадачивает, что кое-кто занимается гуманизмом совершенно бесплатно. В прежние времена кое-кто себе такого не позволял. В прежние времена каждый акт гуманизма оплачивался отдельно по сдельному тарифу. И чтобы заниматься гуманизмом бесплатно, нужны серьезные стимулы.

Некоторые говорят, что теперешний гуманизм – это такая промо-акция. И я в принципе не спорю. В белорусских тюрьмах нет тысяч политзаключенных. Поэтому хоть сто, хоть двести человек можно освободить без большого ущерба для общего баланса. Тем более, что захват новых заложников никто не отменял. Так что очень может быть, что по итогу баланс складывается отрицательный.

Но даже для промо-акции должны быть серьезные финансово-экономические обоснования. Потому что если посмотреть невооруженных взглядом, то никаких причин, чтобы заниматься гуманизмом вроде и не видно. Стабильность стабилизируется, а процветание процветает.

Но, с другой стороны, кое-кто про свои процветание и стабильность точно знает лучше, чем мы с тобой. Я не знаю как там у него со стабильностью, но процветание точно не такое процветающее, как в телевизоре и в Белстате.

Вот не зря же кое-кто решил провести себе досрочную электоральную кампанию. Потому что если проводить электоральную кампанию в положенные сроки, то процветания до нее может не хватить.

Оно даже до преждевременной электоральной кампании может трагически закончиться. Потому что у процветания есть точка уязвимости. И мы даже знаем, где она находится. В пункте пропуска Малашевичи на польской границе, через который китайские грузы едут по железной дороге в Европу. И если этот пункт пропуска закроют, а Китай после этого обидится и решит пересмотреть товарно-денежные отношения, то процветание внезапно и скоропостижно закончится.

Заметь, я не говорю, что кое-кто занялся гуманизмом ради китайского транзита. Но китайский транзит мог быть для гуманизма лишним стимулом. И в общем, неважно из-за чего он этим гуманизмом занялся. Главное теперь, чтобы занятия гуманизмом вошли в привычку.

Я вот только, что еще хочу сказать. Кое-кто раньше гуманизмом не занимался и поэтому не знает, как это правильно делать. Так вот если заниматься гуманизмом пусть даже регулярно, но в малых дозах, то все привыкнут и никто уже на этот гуманизм не будет обращать внимание. А чтобы поразить воображение заинтересованных сторон надо совершить акт гуманизма в поражающих воображение масштабах.

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