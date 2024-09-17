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История с протестом дачников под Гомелем получила продолжение

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  • 17.09.2024, 10:43
История с протестом дачников под Гомелем получила продолжение

Вмешались власти.

В деревне Цыкуны Гомельского района чиновники встретились с дачниками и местными жителями, которые протестовали против аренды местного пруда под платную рыбалку. Людям заявили, что сделка полностью законна, и в свою очередь пригрозили штрафами из-за свалок в неположенном месте, сообщает «Маяк».

Зампредседателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков утверждает, что арендаторы водоема — ООО «ГринПлейс» не нарушили природоохранное законодательство:

— Документально подтверждено, что данная местность представляет собой торфяные залежи (часть их давно выработана), которые простираются до Михальков. Водоем возле деревни Цыкуны — искусственного происхождения, возник на месте бывших разработок и профильным Министерством внесен в перечень водоемов для сдачи в аренду.

В свою очередь чиновник упрекнул дачников и местных жителей за регулярно появляющиеся свалки бытового мусора, хотя у них есть возможность заказать транспорт и вывезти все отходы:

— За выброс мусора в неположенном месте нарушители будут привлечены к административной ответственности. После установки фотоловушек, думаю, подобных негативных фактов станет меньше.

Собравшимся также заявили, что земельный участок площадью 70 гектаров и водоем в Цыкунах переданы в аренду на законных основаниях до 2036 года.

Многие люди выразили недовольство из-за того, что после передачи пруда в аренду они больше не могут там купаться. Однако в ОСВОД объяснили, что пляжа здесь и не должно быть — оборудование мест купания в обводненных карьерах и прудах-копанях запрещено.

Соарендатор водоема Виктор Крот пообещал, что берег водоема, где привыкли отдыхать местные и дачники, приведут в порядок, а для рыбаков установят мостки с беседками на случай непогоды.

— Местные жители и дачники могут ловить рыбу с берега бесплатно, но если воспользуются созданными условиями лова с водной глади, то заплатят половину стоимости, — сказал он. Однако часть людей все равно осталась недовольна.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года жители деревни Цыкуны и владельцы многочисленных дачных участков узнали, что местный пруд планируют приспособить для оказания платных услуг «рекреационного рыбоводства».

Проект, вынесенный на общественное обсуждение, предполагал постройку на берегу озера комплекса зданий и сооружений для «оказания услуг с целью рекреационного рыбоводства». С трех сторон водоема предполагалось разместить девять двухкомнатных домиков и один «Дом рыбака» с большой гостиной. Также проектом предусматривалась сауна и административный корпус.

Во время общественного обсуждения стало известно, что предприниматели из ООО «Гринплейс» уже получили одобрение от местных властей и зарыбили водоем, а местным жителям предложили 80%-ную скидку на свои услуги.

Жители высказались резко против реализации проекта. Фактически они лишались места отдыха на берегу водоема, что было особенно чувствительно в летний период. Из 345 обращений граждан, направленных в Гомельский райисполком, 343 оказались против реализации проекта. Люди даже выходили на протест, за ними наблюдала милиция.

Кроме того, 42 человека были оштрафованы якобы за купание в не оборудованном для этого месте.

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