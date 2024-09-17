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Британский ЗРК AIM-132 ASRAAM уничтожил российский разведывательный беспилотник

  • 17.09.2024, 10:48
Британский ЗРК AIM-132 ASRAAM уничтожил российский разведывательный беспилотник

Боевая работа украинского экипажа попала на видео.

В Сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы украинского экипажа британского ЗРК AIM-132 ASRAAM.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи заснят пуск в результате которого был уничтожен российский разведывательный БПЛА.

«Довольно редкое видео, на котором зенитно-ракетный комплекс AIM-132 ASRAAM на платформе Supacat HMT, во время уничтожения российского разведывательного БпЛА. Эти комплексы были передан нашими британскими друзьями», - отмечается в комментарии к видео.

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